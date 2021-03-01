Главные новости за 1 марта 2021 года

— Около 8 млн пенсионеров с сегодняшнего дня начнут получать повышенную пенсию. В среднем ее размер увеличится на 300 гривен. Это не касается спецпенсий и выплат госслужащим.

— Народные депутаты будут голосовать по-новому. В Верховной Раде появились сенсорные кнопки.

— Двух сотрудников посольства Украины в Польше задержали на границе при попытке ввезти на служебном авто большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.

— Народный депутат Александр Дубинский вылетел на встречную полосу на трассе под Львовом. По данным СМИ, в ДТП есть пострадавшие.

— В Киеве и Чернигове за выходные из окон многоэтажных домов выбросились два подростка. Один из них выжил. Причины происходящего уточняются.

— Более двух десятков медиков почувствовали недомогание после вакцинирования от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield в Одессе.

— Жертвами COVID-19 в Украине стали 68 человек. Выявлено 4 285 случаев заразы.

— Киевские болельщики вывели Мирчу Луческу из себя. Появилось видео.

— Бывшего президента Франции Николя Саркози признали виновным в коррупции и приговорили к трем годам лишения свободы. Два из них он отсидит только условно.

— Премию «Золотой глобус» в категории «лучший фильм» в этом году получил фильм «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао. При этом лидер по числу номинаций, фильм Дэвида Финчера «Манк», в итоге не получил ни одной награды.

— Метеорит пролетел над Великобританией. Появились яркие кадры.

— Самым популярным паролем в прошлом году стал простой набор цифр «123456». При этом, по данным экспертов по киберпезопасности, на парольные предпочтения в этот раз оказала влияние пандемия коронавирусной болезни COVID-19.

— На Земле началась магнитная буря. Известны подробности.

— Шоколад хорошо влияет на сердце. Об этом говорят ученые из США.

— Яблоки позитивно влияют на память. Об этом заявили ученые.