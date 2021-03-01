Украина может отказаться от перевода часов

Главное: Народные депутаты Украины могут проголосовать за отмену перевода часов. Таким образом, на территории страны хотят установить единое киевское время.

Детали: Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук призывает нардепов проголосовать закон об отмене перевода часов в Украине. Речь идет о законопроекте № 4201. Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета парламента.

«27-28 марта запланирован очередной перевод часов на летнее время. Я обращаюсь, давайте проголосуем законопроект № 4201 и избавим Украину от этого ежегодного перехода, польза от которого не доказана, а вред — очевиден», — отметил парламентарий.

В октябре 2020 года в Раду внесли соответствующий законопроект № 4201. Документ предусматривает установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

В тему: 25 октября минувшего года Украина перешла на зимнее время.