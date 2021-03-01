Билл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

Главное: Известный американский бизнесмен и филантроп Билл Гейтс выразил сожаление в связи с тем, что хорошие вакцины на фоне пандемии коронавируса получают в основном богатые страны. Это, а также мутации вируса, по его мнению, способно привести к затягиванию пандемии.

Детали: Мир сможет вернуться к докоронавирусному состоянию не раньше 2022 года, так как принимаемых сейчас мер «недостаточно для прекращения пандемии». Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на бизнесмена и филантропа Билла Гейтса, США смогут вернуться к почти докоронавирусной ситуации уже осенью, однако для победы над вирусом необходимо вносить больший вклад в глобальную борьбу с COVID-19 и распространять вакцину.

Миллиардер назвал чудом быстрое создание вакцин и развертывание иммунизации, однако подчеркнул, что сейчас препараты получают в основном богатые страны, и его фонд озабочен этой проблемой.

Он также подчеркнул, что появление новых штаммов вируса и повторное заражение могут привести к тому, что на борьбу с заболеванием у человечества уйдет весь 2022 год.

В тему: В начале октября 2020 года Фонд Билла и Мелинды Гейтс приступил к массовому производству вакцин от коронавируса.

Спустя несколько дней Билл Гейтс призвал обеспечить мир вакцинами. По словам миллиардера, они спасут планету от коронавируса.

20 ноября Гейтс предупредил весь мир «об очень сложной зиме» из-за COVID-19.

В конце января 2021 года он призвал готовиться к новым пандемиям и воспринимать их так же серьезно, как потенциальный военный конфликт.

При этом он выразил потрясение количеством теорий заговора вокруг его участия в пандемии коронавируса. Он назвал их «безумными» и «злыми».