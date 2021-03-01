Во Франции бывшего президента на год посадили в тюрьму

Главное: Бывшего президента Франции Николя Саркози признали виновным в коррупции и приговорили к трем годам лишения свободы. Два из них он отсидит только условно.

Детали: Суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и злоупотреблении влиянием. Как сообщает Euronews, его приговорили к трем годам лишения свободы, из которых два — условно. Таким образом, политик проведет в тюрьме один год.

Двое других подсудимых по делу — бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и экс-судья Жильбер Азибер — признаны виновными в разглашении профессиональной тайны. Они получили аналогичные сроки: два года условно и один год — реальное заключение.

По версии следствия, бывший французский лидер через своего адвоката мог обещать Азиберу должность в Монако. В обмен тот должен был предоставить конфиденциальную информацию о другом расследовании: оно касалось обвинений в незаконном финансировании президентской кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L’Oreal Лилиан Беттанкур.

Следствие считает, что 2007 году Саркози в ходе встречи с Беттанкур получил от нее 150 тысяч евро наличными. Эти деньги он якобы использовал для финансирования своей предвыборной кампании. По законам Франции, кандидатам запрещено принимать пожертвования на сумму более 4,6 тысячи евро.

В тему: 16 октября 2020 года Николя Саркози стал первым президентом Франции, против которого выдвинули обвинения в участии в преступной группе. Это связано с финансированием его предвыборной кампании в 2007 году.

Напомним: В марте 2018 года Николя Саркози взяли под стражу по подозрению в незаконном финансировании его избирательной кампании в 2007 году. По данным прокуратуры, Николя Саркози во время рассмотрения в Кассационном суде «дела Бетанкур» о финансировании его избирательной кампании 2007 года «пытался через своего адвоката Тьерри Эрцога получить информацию, защищенную профессиональной тайной». Бывший президент, считают следователи, «мог обещать члену суда помощь в получении престижного судейского поста в Монако».

Также Николя Саркози обвиняют в незаконном финансировании избирательной кампании 2012 года. Его штаб якобы «использовал фальшивые счета за организованные агентством встречи, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию».