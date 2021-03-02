Погода на выходные в Украине: прогноз дали синоптики

Главное: Какой будет погода в Украине в выходные? Прогноз дали синоптики.

Детали: В ближайшие выходные, 6-7 марта, в Украине будет прохладно. Синоптики поведали подробности.

В Гидрометцентре отмечают, что осадки в виде мокрого снега ожидаются на юге страны и в Крыму.

В остальных регионах Украины должно быть сухо.

Днем будет 1-6 тепла, а ночью от минус 8 до плюс 3.

В Киеве прогнозируют сухую погоду: днем будет 2-4 тепла, а ночью 3-5 мороза.

Карта погоды:

В тему: ранее синоптики говорили, что к концу рабочей недели погода в Украине резко ухудшится.