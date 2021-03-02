Ученые объяснили, сколько овощей и фруктов должен съедать человек ежедневно

Главное: Сколько овощей и фруктов нужно есть каждый день? Поведали ученые.

Детали: Как правильно есть овощи и фрукты? Об этом поведали диетологи из США, которых цитирует издание Circulation.

Так, эксперты поведали, по сколько их нужно съедать ежедневно для профилактики сердечнососудистых заболеваний и онкологии.

Выяснилось, что человеку нужно в сутки две порции фруктов и три порции овощей.

Информируется: «Более высокое потребление фруктов и овощей снижает риск хронических заболеваний, включая сердечнососудистые заболевания и рак».

Сообщается также: «Ежедневное употребление пяти порций фруктов и овощей связано с самым низким риском смерти, а увеличение этой дозы не демонстрировало дополнительной пользы».

При этом исследователи говорят, что не все фрукты и овощи одинаково полезны.

По их словам, крахмалистые овощи, такие как картофель, горох и кукуруза, а также фруктовые соки не снижают риск смерти от всех причин или конкретных хронических заболеваний.

Подчеркивается, что наибольшим преимуществом обладают зеленые листовые овощи, включая шпинат, салат и капусту, а также фрукты и овощи, богатые бета-каротином и витамином С, такие как цитрусовые, ягоды и морковь.

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