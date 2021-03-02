Бывший папа Римский Бенедикт XVI признался, почему ушел на покой

Главное: Бенедикт XVI объяснил, почему покинул свой пост. Появились откровения бывшего папы Римского.

Детали: Бывший папа Римский Бенедикт XVI объяснил, почему неожиданно решил покинуть Ватикан. Его слова цитирует пресс-служба.

Так, 93-летний экс-глава католиков сообщил: «Это было трудное решение, однако я принял его в полном сознании и полагаю, что сделал хорошо».

Он добавил: «Некоторые мои немного фанатичные друзья до сих пор раздражены. Они не захотели одобрить мой выбор. Думаю о конспиративных теориях, которые за ним последовали. Они не хотят верить в то, что этот выбор был сделан сознательно, но моя совесть чиста».

Напомним, что Бенедикт XVI занимал свой пост с апреля 2005 года, но 11 февраля 2013 года внезапно сообщил о своем решении отречься от престола.

Сейчас, как информируют итальянцы, он живет в монастыре, находящемся в Ватиканских садах.

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