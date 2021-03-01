Теперь голоса «слуг народа» будут считывать по отпечаткам пальцев

Главное: Народные депутаты будут голосовать по-новому. В Верховной Раде появились сенсорные кнопки.

Детали: Народных депутатов ждут большие перемены. Об этом в понедельник, 1 марта, заявил спикер Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета.

Так, политик сообщил, что под куполом Верховной Рады наконец-то установили сенсорные кнопки для голосования, которые будут считывать отпечатки пальцев парламентариев.

Он информировал: «На прошлой неделе была проведена работа и тестирование для того, чтобы ввести в действие систему сенсорной кнопки в зале Верховной Рады. Она работает, она прошла проверку соответствующей организации и с этой пленарной недели мы уже сможем использовать ее во время голосования во время заседаний».

Кроме этого спикер сказал: «Если она будет работать, то нет смысла привязывать карточки к месту».

Народные избранники смогут протестировать кнопки уже во вторник, перед началом заседания.

Кроме этого было сообщено, что в Верховной Раде появились дополнительные камеры видеонаблюдения.

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