Опальный нардеп Дубинский устроил ДТП на Львовщине, – СМИ

Главное: Народный депутат Александр Дубинский вылетел на встречную полосу на трассе под Львовом. По данным СМИ, в ДТП есть пострадавшие.

Детали: Сегодня утром народный депутат Украины Александр Дубинский попал в ДТП во Львовской области. Как сообщает «Слово и дело» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, он был за рулем автомобиля Toyota, когда не справился с управлением автомобиля и выехал на встречную полосу вблизи города Стрый.

При этом он столкнулся с автомобилем Jeep, водитель и пассажир которого получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Их диагноз устанавливается.

Официального подтверждения данной информации в настоящее время нет.

В тему: 11 января 2021 года Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Андреем Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции оказался и Александр Дубинский.

1 февраля его исключили из фракции «Слуги народа».