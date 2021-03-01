Стало известно об уникальной пользе яблок

Главное: Яблоки позитивно влияют на память. Об этом заявили ученые.

Детали: Яблоки позитивно влияют на нашу память. К таким выводам пришли ученые из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний и университета Квинсленда (Австралия).

Отмечается, что в ходе работы исследователи «культивировали стволовые клетки из мозга взрослых мышей, после чего добавили в них кверцетин или 2-гидроксибензойную кислоту: фитонутриенты, содержащиеся в яблоках».

Информируется: «Высокая концентрация фитонутриентов в яблоках стимулируют нейрогенез – это процесс образования новых нейронов».

Эксперты говорят: «Такие фитонутриенты, как ресвератрол и эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), могут оказывать положительное влияние на различные органы, включая мозг».

Резюмируется: «Данный эффект сопоставим с эффектом от физических упражнений, которые, как известно, способствуют образованию новых нейронов».

Ранее диетолог опровергла пользу разгрузочных дней.

В тему: ранее был составлен список «мужских продуктов».