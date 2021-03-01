С сегодняшнего дня украинским пенсионерам будут платить больше. Но не всем

Главное: Около 8 млн пенсионеров с сегодняшнего дня начнут получать повышенную пенсию. В среднем ее размер увеличится на 300 гривен. Это не касается спецпенсий и выплат госслужащим.

Детали: С 1 марта в Украине выросли пенсии, начисленные в зависимости от зарплаты и стажа. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook, для 8 млн украинцев пенсия в среднем увеличится на 300 грн.

При этом он напомнил, что «в прошлом году люди в возрасте от 80 лет начали получать 500 грн ежемесячной доплаты, а уже в этом году дополнительные выплаты в размере 400 грн начнут получать и люди старше 75 лет».

«Еще одним шагом к справедливой и достойной пенсии в Украине станет введение накопительной системы, над которой правительство и парламент сейчас активно ведут работу», — написал Шмыгаль.

Между тем, как заявила заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда в Киеве Елена Бойко в эфире канала «Украина 24», индексация 1 марта не предусматривает повышения выплат бывшим госслужащим и получателям специальных пенсий. «Что касается госслужащих и других граждан, которые получают пенсии по специальным законам, не предусмотрена индексация пенсий в тех законах, по которым они получают пенсии. Но предусмотрено, что в случае, если у таких граждан пенсионная выплата рассчитана в соответствии с законом о государственном пенсионном страховании, то таким пенсионерам будет проведено повышение», — объяснила она.

«Также речь идет об автоматизированном перерасчете пенсий. Перерасчет пенсий по возрасту в соответствии с законом о пенсионном страховании будет осуществляться по материалам пенсионных дел. В случае, если такие граждане после назначения пенсии продолжили работать, получали зарплату, продолжали стаж, им все-таки нужно обратиться в органы Пенсионного фонда», — добавила чиновница.

В тему: По словам народного депутата Украины, заместителя главы фракции «Слуга народа» Евгении Кравчук, в этом году пенсионеры, проживающие в одиночку, получат доплату к пенсии в размере 800 грн.