На Земле началась неслабая магнитная буря

Главное: На Земле началась магнитная буря. Известны подробности.

Детали: Утром понедельника, 1 марта, на Земле началась магнитная буря. Ученые оценили ее как среднего уровня G2.

Накануне, в воскресенье, на Солнце произошла вспышка класса С.

Подобная магнитная буря, как говорят эксперты, способна спровоцировать небольшие сбои в работе энергосистем, а также может повлиять на пути миграций птиц и животных.

Кроме этого, отмечают специалисты, повышенная солнечная активность может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.

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