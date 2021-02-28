Украинское блюдо попало в тройку вкуснейших супов мира

Главное: Украинский борщ занял третье место в рейтинге лучших супов мира. При этом ни одна из похлебок традиционной русской кухни — ни щи, ни рассольник, ни окрошка — не попали в список.

Детали: Подразделение CNN «Travel» составило свой рейтинг самых лучших супов мира. Об этом сообщается на их сайте.

В список попали 20 блюд из Грузии, Вьетнама, Португалии, Перу, Испании и ряда других стран.

Среди них оказался и украинский борщ, который авторы разместили на 3-м месте. Выше украинского блюда оказался вьетнамский фо из говядины и нигерийский суп банга.

«Кусочек нежной свеклы, плавающий в ярко-красном бульоне для супа, который так любят в Украине и во всей Восточной Европе. Борщ, часто приправленный ложкой сметаны, — это все что угодно, но не просто свекольный суп. Он получает островатый вкус от кваса, молочно-ферментированного свекольного сока, еще одного регионального фирменного блюда», — описывают авторы украинское кушанье.

Они заметили, что, хотя суп иногда относят к русской кухне, это утверждение сильно оспаривается.

Кроме того в ТОП-20 вошел грузинский суп харчо, нигерийский суп банга, вьетнамский фо бо, французский буйябес, португальский кальдо верде, магрибский чорба фрик, перуанский чупе де камаронес, испанский гаспачо, западноафриканский арахисовый суп, американский гамбо, марокканский харира, китайский ланчжоу, мьянмарский мохинга, мексиканский менудо, бразильский мокека де камарау, индонезийский сото аям, тайский том ям, японский рамен и турецкий яйла чорбасы.

В тему: В сентябре минувшего года сообщалось, что в Украине за год существенно подешевел борщ.