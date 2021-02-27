«Репортеры без границ» назвали санкции против каналов Медведчука «эскалацией информационной войны»

Международная организация по защите прав журналистов «Репортеры без границ» 26 февраля обнародовала заявление о введении СНБО санкций против телеканалов лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Как сообщает ZN.UA, там такой шаг Украины назвали «эскалацией информационной войны».

В заявлении также говорится об обеспокоенности организации по решению лишить три прокремлевские каналы лицензии на вещание в течение следующих пяти лет. Там решение власти связали со злоупотреблением своими полномочиями и призвали Украину уважать свои международные обязательства.

«Мы осуждаем эту эскалацию информационной войны, — заявила Жанн Кавелье, руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии в RSF. — Хотя желание бороться с пропагандой законное, оно не оправдывает использования цензуры, и запрет этих телеканалов обязательно усилит насилие против журналистов. Это нарушение свободы выражения нарушает международные обязательства Украины. Мы требуем от властей найти другие пути, чтобы сохранить независимость и плюрализм средств информации».