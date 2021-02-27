Названы фавориты и аутсайдеры Лиги Европы: что светит «Динамо» и «Шахтеру»?

Главное: Названы фавориты Лиги Европы. Специалисты оценили шансы «Динамо» и «Шахтера».

Детали: Накануне киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» узнали своих соперников в 1/8 финала Лиги Европы, которыми стали соответственно испанский «Вильярреал» и итальянская «Рома».

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill уже оценили шансы наших команд выиграть турнир.

Фаворитами Лиги Европы названы англичане – «Манчестер Юнайтер» (4 к 1), «Тоттенхэм» (4,5 к 1) и «Арсенал» (7,5 к 1).

Шансы на победу «Вильярреала» оцениваются как 12 к 1, а «Ромы» – 13 к 1.

Что касается украинских команд, то на победу в Лиге Европы «Шахтера» ставят 26 к 1, а на «Динамо» ставки принимаются как 67 к 1.

В тему: ранее мы писали, что «Динамо» и «Шахтер» узнали соперников в 1/8 финала Лиги Европы.