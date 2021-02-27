COVID-19 в Украине набирает обороты: данные на 27 февраля

Главное: Коронавирус в Украине убил еще 151 человека. Заразились 8 172 людей.

Детали: COVID-19 в Украине набирает темпы. Данные на субботу, 27 февраля, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что выявили еще 8 172 случаев заразы. При этом госпитализировали 2 806 больных, а выздоровели 4 766 человек.

Проведено 78 040 тестов: методом ПЦР – 35 714, методом ИФА – 16 990, исследований экспресс-тестами на антиген – 25 336.

Наибольший прирост больных фиксировали в Ивано-Франковской (892), Львовской (696) и Винницкой (694) областях.

Жертвами заразы стали еще 151 человек. С начала пандемии умерли уже 25 893 людей.

За все время заболели 1 342 016 людей, а выздоровели 1 168 321 человек.

В тему: ранее мы писали, что жертвами коронавируса в Украине стали еще 146 людей. Заразились 8 003 человека.