Аксенов рассказал о недвижимости жены Зеленского в Крыму

Супруга президента Украины Владимира Зеленского исправно вносит коммунальные платежи за свою квартиру в оккупированном Крыму. Как сообщает 112.ua, об этом рассказал подконтрольный России так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

«Могу сказать, что господин Зеленский, его жена, является до сих пор владельцем имущества на территории Республики Крым. Задолженности по коммунальным платежам нет — значит, „оккупантам“ платит он все активно, спокойно, никаких проблем, ничего не смущает», — рассказал Аксенов.

Он не исключает, что президент Украины сохраняет имущество на полуострове на случай «побега с Украины». «Я думаю, что если ему будет предстоять побег с Украины, то куда бежать — в Крым бежать, просить политического убежища. Это единственный выход», — сказал он.

Аксенов заметил, что Зеленский даже может попросить гражданство России как владелец имущества в Крыму. Но решение об этом должен принимать президент Российской Федерации. «Обратиться может, конечно, да. Но я ходатайствовать об этом не буду точно», — добавил Аксенов.

При этом он заявил, что готов найти имущество всех украинских чиновников на полуострове. «Лучше бы он (президент Украины Владимир Зеленский) разобрался, кто еще из его соратников имеет недвижимость на территории Республики Крым, опосредованно оформленную. Я цели такой не ставил, но мы переговорим с коллегами и найдем всех этих деятелей, которые рассказывают сказки о том, как они „борются“, но имеют здесь недвижимость, платят здесь налоги. Никого мы здесь, как они поступили с господином Медведчуком, не санкционировали. Хотя надо было бы, я даже готов с этой инициативой выйти», — сказал Аксенов.

Как сообщалось, российский телеканал СТС запускает шоу «Лига Смеха» — франшизу канал купил у шведского дистрибьютора Eccho Rights, с которым студия «Квартал 95» сотрудничает с 2012 года. В Государственном реестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг указано, что торговой маркой «Лига смеха» владеют Владимир Зеленский, Борис и Сергей Шефиры, редактор программы Андрей Чивурин, руководитель Drive Production Наум Баруля и Андрей Яковлев (режиссер, сценарист и продюсер).

Как отметил народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин, украинская власть по-прежнему покупает в России электроэнергию, газ, уголь, нефть и т. д.

«А некоторые предприимчивые товарищи даже продали российскому пропагандистскому телевидению кварталовский телепродукт „Лига смеха“... И ничего. Ни санкций, ни госизмены, ни арестов, ни обвинений», — написал парламентарий на своей странице в Facebook.