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Новости > В Луцке строится армянская церковь

В Луцке строится армянская церковь

Автор: «Фраза»
26.02.21 23:19
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В Луцке строится армянская церковь

В Луцке (административный центр Волынской области) идет строительство армянской церкви, об этом сообщает AnalitikaUA.net.

В 2019 году по инициативе армянской общины Волынской области, Луцкий городской совет выделил земельный участок для строительства храма на улице Потебни, 105.

По словам председателя армянской общины Волыни Ншана Антоняна, вопросом церкви начали заниматься еще в 2014 году, однако из-за разных факторов получили земельный участок только в 2019, и сразу начали строительные работы. «Первый взнос для церкви сделал глава Союза армян Украины Вилен Шатворян, за что мы ему благодарны. Нужно также отметить, что ушло много времени на планирование проекта и подготовки почвы к строительству. На данном этапе стройка продолжается. Мы работаем над сооружением церковных арок, укрепляем фундамент», — рассказал Антонян.

интервью пресс-службе Союза армян Украины он отметил, что в этом году намерены достроить купол, восьмигранники и завершить другие работы. Ншан Антонян сообщил также, что строительство церкви должно было завершиться намного раньше, однако из-за ситуации с коронавирусом процесс затянулся.

«Несмотря на то, что армянская община в Луцке небольшая, после завершения строительства церкви планируют открыть и воскресную школу, где каждый желающий сможет изучать родной язык, историю и культуру», — заключил Антонян.

Как известно, историческая армянская церковь Луцка датируется 1427 годом. В середине 17 века храм был освящен и переименован в костел Святого Стефана. Однако пожар в 19 веке уничтожил церковь, а в 1950 году здание превратили в жилой дом.

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