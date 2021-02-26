СНБО расширил санкции еще на десять предателей Украины

Главное: СНБО принял санкции в отношении должностных лиц, которые предали Украину. Все они на данный момент находятся за пределами нашей страны. Предусматривается, что их лишат всех наград и званий, а также имущества в Украине. Также приняты решения по деоккупации Крыма и двойному гражданству.

Детали: Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу, 26 февраля, рассмотрел вопрос относительно десяти должностных лиц, которые состояли в высшем офицерском составе, и предали нашу страну. Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, в ходе заседания было принято решение лишить их всех государственных наград.

«Они лишены всех званий. Ни одного звания у них больше нет. К ним применен максимальный пул санкций, которое позволяет наше законодательство», — цитирует Данилова «Украинская правда», добавив, что все они на данный момент находятся за пределами Украины, но здесь у них есть имущество.

Среди них бывший глава СБУ Александр Якименко и бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко.

Полный список выглядит следующим образом:

— Березовский Денис Валентинович, 15.07.1974 года рождения, контр-адмирал

— Шапортов Станислав Владимирович, 16.02.1967 года рождения, генерал-майор

— Няньчура Сергей Николаевич, 18.01.1970 года рождения, генерал-майор юстиции

— Котовский Юрий Алексеевич, 09.08.1964 года рождения, генерал-майор

— Якименко Александр Григорьевич, 22.12.1964 года рождения, генерал-майор

— Тоцкий Владимир Владимирович, 19.10.1954 года рождения, генерал-майор

— Ганжа Сергей Валентинович, 13.07.1959 года рождения, генерал-майор

— Елисеев Сергей Станиславович, 24.10.1961 года рождения, вице-адмирал

— Шакуро Дмитрий Александрович, 21.04.1973 года рождения, контр-адмирал

— Захарченко Виталий Юрьевич, 20.01.1963 года рождения, генерал внутренней службы Украины.

При этом, как утверждается, полный перечень ограничений будет опубликован в соответствующем указе президента 26 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Данилова на заседании также рассматривалась стратегия деоккупации АР Крым. «Этот вопрос из двух частей, одна часть касается военной составляющей, она полностью закрыта. Вторая часть будет полностью открыта обществу через 2 недели. Эта часть отрабатывалась на протяжении целого года. Мы начали эту работу в 20-х числах февраля 2020 года», — рассказал чиновник.

Данилов отметил, что в разработке участвовали почти все министерства и ведомства страны, а также два комитета Верховной Рады.

При этом он поблагодарил разведчиков, которые добывают информацию на территории оккупированного Крыма. «На основании этих качественных документов мы уже отработали эту позицию. К большому сожалению, с 2014 по 2019 гг крымский вопрос целостно не был ни разу рассмотрен. И через 2 недели мы договорились, что на заседании СНБО этот вопрос будет в окончательном виде принят. И что касается публичной части, она будет презентовано нашему обществу», — сообщил секретарь СНБО.

Как сообщает «Обозреватель», на заседании Кабинету министров поручили разработать законопроект относительно лиц с двойным гражданством. «Мы приняли решение, что в течение 2 месяцев Кабмин предложит законопроект относительно тех лиц, которые имеют двойное гражданство. Если человек хочет быть народным депутатом, министром, работать в органах местного самоуправления, мы должны знать, что это гражданин Украины. Если у него есть еще одно гражданство, то он должен будет отказаться от него», — рассказал Данилов.

Для контроля за двойным гражданством в Украине создадут специальный орган, а также введут многоуровневую систему верификации.

В то же время Данилов посоветовал украинцам выйти из какого-либо второго гражданства во избежание возможных проблем в будущем.

В тему: 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении народного депутата Украины, члена фракции ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов: 112, NewsOne и ZiK. После этого они прекратили свое вещание.

Также стало известно, что СНБО ввел санкции в отношении 7 самолетов, имеющих отношение к Виктору Медведчуку.