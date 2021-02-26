В УПЦ рассматривают возможность канонизации новых святых - подвижников ХІХ-ХХ веков

Главное: В Украинской Православной Церкви могут канонизировать святых, живших и совершавших свои труды в XIX—ХХ веках.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», материалы о жизни подвижников благочестия рассмотрела на заседании Комиссия по канонизации святых при Священном Синоде УПЦ.

В ходе встречи были рассмотрены, в том числе, материалы по житиям и подвигам архиепископа Евмения (Хорольского) и епископа Иорефея (Лобачевского).

Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и Священному Синоду УПЦ были направлены для рассмотрения дополнительные материалы относительно канонизации архиепископа Евмения.

*** Канонизация — это действие, посредством которого Церковь подтверждает святость того или иного подвижника, тем самым «узаконивая» его почитание в народе.

Основными требованиями к прославлению угодников Божиих являются «праведная жизнь, безукоризненное православие, народное почитание и чудотворения».

Архиепископ Евмений (Хорольский) родился в 13 (26) декабря 1886 года на Херсонщине. По окончании церковно-приходской и учительской школ стал послушником в киевском Свято-Троицком монастыре. С 1923 года отец Евмений — насельник Киево-Печерской лавры, в 1924-м переведён на подворье Киево-Печерской Лавры в Ленинграде. В ночь на 23 августа 1930 года арестован. В 1946-м возвращается в Лавру, где подвизается почти 10 лет, исполняя обязанности эконома, благочинного. 2 февраля 1954 года состоялась его хиротония во епископа Черновицкого и Буковинского.9 декабря 1958-го переведён на Житомирскую кафедру. Почил 25 августа 1967 года в Житомире.

Епископ Иерофей (Лобачевский) родился 24 марта 1783 года в Ковеле на Волыни в семье униатского священника. В 1794 году вся семья присоединилась к Православию.

С 1799 года учился в Волынской духовной семинарии. В 1807 году поступил в Киевскую духовную академию. 2 августа 1814 года пострижен в монашество; спустя несколько дней был рукоположен во иеродиакона и, затем, во иеромонаха. С 19 августа 1829 года — настоятель Свято-Троицкого Дерманского Острожского монастыря. 25 марта 1845 года был хиротонисан во епископа Острожского, викария Волынской епархии, при этом остался настоятелем Дерманского монастыря. В том же 1845 году состоял вице-президентом Волынского попечительного комитета о тюрьмах. Почил 17 (30) апреля 1871 года.

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