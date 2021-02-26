Митрополит Антоний объяснил разницу между православным постом и веганством

Главное: Отказываясь от продуктов животного происхождения во время поста, православные делают это не ради диеты или этических убеждений, а для ограничения страстей и аскетической практики.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Христиане тоже отказывают себе в пище животного происхождения (полностью или частично временно или навсегда). Но, в отличие от веганов, у христиан иная цель: это не тщетная попытка изменить биологические законы падшего мира, это конкретная аскетическая практика. Так, мы ограничиваем для себя употребление пищи животного происхождения на время постов для обуздания собственных страстей. Хотя, конечно, одним воздержанием от мяса, пост не ограничивается. Пост — это время покаяния, время усиленной молитвы, время наиболее внимательного отношения к ближним. И вот здесь кроется коренное отличие христианского поста от веганства», — объяснил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний рассказал, как соотносится с учением Церкви убеждение веганов, что человек виновен в «страданиях животного мира».

«Согласно учению Церкви, и смерть, и убийство (в том числе и животных) пришло в мир с грехопадением наших Прародителей и прекратятся они лишь в обновленном мире после второго пришествия Христа. А пока в нашем грешном мире одни животные употребляют в пищу других животных, убивая их. Так же, как и человек, употребляя в пищу одних животных и используя в той или иной мере — других. Поэтому, просто исходя из биологических соображений было бы странно требовать полного отказа человека от животной пищи, оставляя такое же право самим животным», — отметил владыка.

Однако, митрополит Антоний напомнил, что некоторые веганы радикально настроены против всех тех, кто не разделяет их убеждения и «одновременно разделяют и все радикальные антихристианские движения — за права сексуальных меньшинств, за новую гендерную идеологию и тому подобное».

«Нет ничего плохого в том, чтобы жалеть животных — любой подлинный христианин испытывает сострадание ко всему творению. Но христианам, увлеченным какой-либо новомодной идеологией, всегда нужно спросить себя, насколько эта идеология следует закону любви — на деле, а не на словах. И если эта „любовь“ порождает ненависть, это означает, что данная идеология не от Бога», — заключил владыка.

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