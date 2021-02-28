Американские ученые нашли подтверждение гипотезы вымирания динозавров на дне Мексиканского залива

Главное: Ученые из США окончательно назвали падение астероида главной причиной вымирания динозавров.

Детали: Ученые из Университета Техаса в Остине обнаружили в ударном кратере Чиксулуб метеоритную пыль, возраст которой соответствует времени массового вымирания в конце мелового периода 66 млн лет назад. Как сообщает Lenta.ru, в ходе исследования специалисты извлекли образцы горной породы из кратера диаметром 180 км, часть которого находится под водой в Мексиканском заливе.

В отложениях, достигавших в длину около 1 км, они выявили присутствие иридия, который редко встречается в земной коре, но зато в обилии содержится в некоторых типах астероидов.

Как утверждается, иридий встречается в отложениях того же возраста по всей Земле, а в кратере он содержится в составе пыли, осевшей спустя несколько лет после удара. Самые большие концентрации иридия зарегистрированы в образцах, взятых с вершины пикового кольца — высочайшей точки кратера.

Это подтверждает распространенную теорию о том, что причиной вымирания динозавров стало падение астероида.

В тему: В августе 2010 года группа ученых предложила доказательства в пользу того, что динозавры вымерли в результате массированной метеоритной бомбардировки.

В июле 2011 года палеонтологи обнаружили останки динозавров, которые, по утверждению ученых, окончательно подтверждают гипотезы о гибели ящеров в результате падения метеорита 65 млн лет назад.

В марте 2014 года гарвардские физики Лиза Рендел и Мэтт Рис выдвинули гипотезу о том, что вымирание динозавров около 66 миллионов лет назад было спровоцировано прохождением Земли сквозь диск темной материи в нашей галактике. Это, по мысли ученых, дестабилизировало астероиды в облаке Оорта и повысило вероятность их столкновения с Землей.

Летом 2017 года ученые заявили о том, что массовая гибель динозавров на Мадагаскаре, которая стала причиной образования гигантского кладбища их останков, была вызвана цветением токсичных водорослей. Они отравляли воду, которую пили животные.