Главные новости за 26 февраля 2021 года

- Жертвами коронавируса в Украине стали еще 146 людей. Заразились 8 003 человека.

- С 26 февраля по 12 марта на Прикарпатье вводится «красная» зона карантина, в связи с чем там вводятся более жесткие ограничения. Несмотря на это, горнолыжный курорт «Буковель» продолжит работать.

- В Украину пришло тепло. На следующей неделе будет приятная погода.

- Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» узнали своих соперников на этой стадии.

- Bitcoin быстро снижается в цене. Появились последние котировки.

- В Нижнем Новгороде прогремел взрыв. Опубликовано видео его момента.