В Ровно подвыпивший мужчина уронил 9-месячного ребенка на плитку, сломав ему череп

Главное: В ровенскую больницу доставили 9-месячного ребенка, которого отец, будучи навеселе, случайно уронил на плитку. Мужчине сообщили о подозрении.

Детали: В Ровно отец случайно уронил младенца с рук на плитку и тот получил тяжелые травмы. Следователи открыли производство и вручили мужчине подозрение в неосторожном тяжелом повреждении, сообщает пресс-служба областной полиции.

Как отметили в ведомстве, медики рассказали копам, что в больницу родители привезли младенца, у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей свода черепа.

Во время допроса 30-летний житель объяснил, что в тот вечер с женой и дочерью находились в гостях. Отец, будучи навеселе, вместе с 9-месячным ребенком зашел в ванную. В это время ребенок резко шевельнулся, он его не удержал и малыш упал на плитку. Такие же показания дала и 22-летняя мать, которая все видела. Родители попутным автомобилем доставили дочь в больницу.

Сейчас младенец после проведенного лечения находится дома, угрозы здоровью нет. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиненные телесные повреждения относятся к категории тяжких.

Следователи сообщили 30-летнему жителю о подозрении по ст. 128 УК Украины. Следственные действия продолжаются. Мужчине грозит наказание в виде общественных или исправительных работ, или ограничение свободы сроком до двух лет.

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