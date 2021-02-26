В Киеве подросток выбросился из окна лицея

Главное: В столичном лицее № 208 из окна выбросился молодой парень. Перед этим он что-то снимал на телефон.

Детали: В четверг, 25 февраля, в Киеве в лицее номер 208 по улице Туманяна произошел ужасный инцидент — из окна учебного заведения выбросился парень 11-13 лет. Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

«Парень 11-13 лет стоял у окна и снимал какие-то видео на мобильный телефон. Прошло несколько мгновений, и он выпрыгнул из окна», — говорится в сообщении.

С серьезными травмами головы и ног его срочно госпитализировали в больницу.

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