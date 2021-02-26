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Новости > Победы «Динамо» и «Шахтера» очень помогли Украине

Победы «Динамо» и «Шахтера» очень помогли Украине

Александр Панько
26.02.21 10:45
239
Победы «Динамо» и «Шахтера» очень помогли Украине

Главное: В таблице коэффициентов УЕФА Украина укрепляет позиции. Помогли победы «Динамо» и «Шахтера».

Детали: Синхронные победы со счетом 1:0 в 1/16 финала Лиги Европы киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» помогли Украине укрепить свои позиции в таблице коэффициентов УЕФА, по которой вычисляется представительство стран в европейских турнирах. Появились новые расклады.

Так, Украина почти догнала Шотландию, пребывая сейчас на 12-й позиции и имея в своем активе 33.100 балла.

Отметим, что в нынешнем сезоне 2020/2021 наша страна уже набрала 6.800 балла.

Читайте также отчет о матче «Динамо» в Брюгге.

Таблице коэффициентов УЕФА

В тему: мы писали, что «Динамо» и «Шахтер» пробились в 1/8 финала Лиги Европы.

Тэги: ФК Шахтер, футбол, Лига Европы, спорт, ФК Динамо Киев, таблица коэффициентов УЕФА

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