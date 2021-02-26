COVID-19 продолжает массово убивать украинцев: данные на 26 февраля

Главное: Жертвами коронавируса в Украине стали еще 146 людей. Заразились 8 003 человека.

Детали: COVID-19 в Украине не снижает обороты. Данные на пятницу, 26 февраля, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что за сутки выявили еще 8 003 случая заразы. При этом госпитализировали 2 762 больных, а выздоровели 4 244 пациентов.

Провели 78 264 тестов: методом ПЦР – 36 809, методом ИФА – 16 271, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 184.

Наибольший прирост больных фиксировали в Ивано-Франковской области (857) и Киеве (748).

Жертвами заразы стали еще 146 людей. Всего болезнь унесла уже 25 742 жизни.

С начала пандемии в нашей стране коронавирусом заразились 1 333 844 человека, а выздоровели 1 163 555 людей.

В тему: мы писали, что коронавирус в Украине унес еще 135 жизней.