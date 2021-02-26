«Динамо» и «Шахтер» пробились в 1/8 финала Лиги Европы

Главное: В ответных поединках 1/16 финала Лиги Европы и «Динамо», и «Шахтер» одержали победы над своими соперниками, и вышли в следующий этап турнира.

Детали: Сегодня, 25 февраля, состоялись ответные поединки 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы. Киевское «Динамо» на выезде играло против бельгийского «Брюгге», а донецкий «Шахтер» в Киеве принимал израильский «Маккаби».

Киевлянам для прохождения в следующий этап во что бы то ни с тало нужно было забивать на выезде, ибо неделей ранее счет был 1:1. Но по первому тайму нельзя было сказать, что подопечные Мирчи Луческу надеялись на положительный итог встречи.

Практически на протяжение всей первой половины встречи бельгийцы контролировали игру и самый опасный момент был создан именно у ворот Бущана, но страж ворот «Динамо» спас свою команду после удара в упор Доста.

Во втором тайме киевляне не сразу, но все же перевели игру на половину поля хозяев, но до поры до времени не могли извлечь из этого ничего полезного. И лишь в последней десятиминутке поединка случилось то, на что надеялись все болельщики «Динамо». Родригес элегантным пасом нашел в штрафной соперника Цыганкова, тот прострелил вдоль ворот и набежавший Буяльский отправил круглого в сетку соперника.

До финального свистка бельгийцы не смогли отыграться. Как итог – тяжелейшая победа «Динамо» 1:0 и по сумме двух матчей в 1/8 финала идут подопечные Луческу.

А чемпион Украины донецкий «Шахтер» перед ответной встречей с израильским «Маккаби» чувствовал себя намного спокойнее, ведь имел преимущество в два гола, да еще и играл в Киеве.

Тем не менее, израильтяне дали «горнякам» достойный бой, даже несмотря на то, что проиграли и во второй раз. Единственный гол в матче забил Жуниор Мораес с пенальти.

В тему: В первом матче против «Динамо» из-за коронавируса «Брюгге» не досчитался нескольких основных игроков, а также дома остался тренерский штаб в полном составе.

Поединок в Киеве завершился вничью 1:1.

Перед ответной встречей бельгийцы не досчитались еще и Шарля де Кетеларе.