Ученые из Техаса вплотную приблизились к разгадке одной из главных загадок эволюции человека

Главное: Американские ученые изучили скелет примата, который жил более 4 млн назад. По их мнению, результаты работы позволяют установить некоторые детали процесса, в ходе которого ранние предки человека стали ходить прямо.

Детали: Ученые из Техасского университета A&M изучили скелет древнего примата Ardipithecus ramidus, который жил 4,4 миллиона лет назад. Как сообщает Science Advances, сравнив кости руки ардипитека по прозвищу Арди с конечностями других ископаемых приматов, современных обезьян и людей, они пришли к выводу, что рука Арди имеет морфологию, характерную для таких обезьян, как шимпанзе и бонобо.

В то же время ученые нашли свидетельство большого эволюционного скачка от ардипитеков к австралопитекам, представленным скелетом «Люси», возраст которого оценивается в 3,2 млн лет. Этот переход произошел, когда гоминины начинают адаптироваться к вертикальной ходьбе, характерной для людей.

Примерно в это же время у предков людей большой палец на ногах перестает быть хватательным, а также появляются примитивные орудия труда, что могло повлиять на эволюцию верхних конечностей.

Справка: На сегодняшний день считается, что переход гоминид к прямохождению начался от 4 до 7 млн лет назад. Этот переход привел к морфологическим изменениям в скелете человека, в том числе к изменениям размера и расположения костей стопы, размера и формы тазобедренного и коленного суставов, длины и формы ног, а также формы позвоночника. Прямохождение человека на 75% более экономично, по сравнению с передвижением шимпанзе как на четырех, так и на двух конечностях. Некоторые гипотезы утверждают, что именно этот фактор сыграл главную роль в переходе к прямохождению.

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