В Украине участились случаи попыток суицидов среди подростков. Очередной произошел на Полтавщине

Главное: Две школьницы в Полтавской области были найдены около учебного заведения с порезанными запястьями. Как оказалось, ранения они себе нанесли сами, девочек госпитализировали.

Детали: На Полтавщине двух 14-летних школьниц из местных сел госпитализировали в больницу с порезами на запястьях. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Девушки — из сел Шишацкой громады. Как отметили в полиции, они сами нанесли себе порезы. Предварительно известно, что 14-летних девушек в стрессовом состоянии обнаружили у учебного заведения.

Несовершеннолетним предоставили оперативную медицинскую помощь. В настоящее время девушки в удовлетворительном состоянии — угроза для жизни миновала.

«В настоящее время полиция изучает причины и условия, побудившие учениц 8-го класса причинение вреда собственному здоровью. По результатам проверки мы будем принимать соответствующие правовые решения», — говорит Андрей Тюков, начальник Миргородского районного отдела полиции.

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