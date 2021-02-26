Медведчук: В Украине начались массовые репрессии, цель которых – узурпация власти

На сегодняшний день украинская власть цинично нарушает Конституцию страны и действующее законодательство. Как сообщает «Капитал», об этом в интервью телеканалу «Россия-1» заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Начались массовые репрессии, в том числе обыск у одного из политэкспертов Юрия Дудкина, в защиту которого выступила наша партия. Санкции, которые были введены против членов нашей партии и фракции, санкции по поводу пресечения конституционных прав, которые не могут быть введены иначе как в судебном порядке», — объяснил свою точку зрения политик.

Как отметил Медведчука, даже он, являясь доктором юридических наук, не может понять, каким образом Совет национальной безопасности и обороны Украины и Президент Украины Владимир Зеленский могут своим решением и указом ограничить его конституционные права.

«Есть порядок ограничения? Есть. Это судебный порядок, следственные действия, которые в результате несут судебные последствия и вступившие в законную силу решения суда. Такого нет. Теперь путь какой? Идти в Верховный Суд. Верховный Суд — это месяцы и годы рассмотрения. В это время будут нарушены права мои, моей семьи, моей супруги. Мне нельзя иметь счета, я не могу ими пользоваться, не могу распоряжаться активами и имуществом», — перечислил парламентарий.

По словам политика, он еще как-то может понять запрет на распоряжение активами.

«Не могу продать, подарить и все остальное. А как насчет того, чтобы пользоваться? Значит, я не могу сегодня пользоваться своим домом, где я живу десятки лет, своей машиной, своим имуществом. Как мне понять это, человеку, который в юриспруденции понимает намного больше, чем Зеленский и его команда?» — недоумевает Виктор Медведчук.

Председатель Политсовета ОПЗЖ убежден в том, что Президент Украины Владимир Зеленский использует подобные методы для узурпации власти.

«Методы незаконные, грубо нарушающие Конституцию, чтобы спасти свой авторитет, свой рейтинг, потому что в стране сегодня кризис не только политический, но и социальный, экономический, гуманитарный», — подытожил Виктор Медведчук.

Ранее политик указал на то, что Президент Украины Владимир Зеленский и пропрезидентская партия «Слуга народа» катастрофически теряют популярность среди украинцев.

«Людей, интересы которых мы отстаиваем, сегодня десятки миллионов в Украине. И с каждым месяцем, с каждым годом все хорошо понимают, что тот, кто пришел при поддержке и доверии 73% избирателей, сегодня потерял фактически три четвертых от этого уровня доверия», — отметил политик.

Более того, заявил парламентарий, из тех 73% украинцев, которые на президентских выборах проголосовали за Зеленского, более 50% отдали за него свои голоса на Юго-Востоке Украины.

Также Виктор Медведчук заявлял, что после беспрецедентного и преступного наступления на свободу слова, когда одним махом, без каких-либо юридических оснований закрыли сразу три оппозиционных телеканала, без наличия каких-либо законных оснований ввели санкции против их собственника, власть пошла по пути установления диктатуры и узурпации власти, стремясь расправиться с законно избранной Украинским народом парламентской оппозицией.