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Новости > Ученые бьют тревогу: с Гольфстримом кое-что случилось

Ученые бьют тревогу: с Гольфстримом кое-что случилось

Агата Кловская
26.02.21 16:43
299
Ученые бьют тревогу: с Гольфстримом кое-что случилось

Главное: Течение Гольфстрим замедлилось. Об этом говорят ученые.

Детали: Ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений бьют тревогу. Они говорят, что течение Гольфстрим замедлилось.

Их отчет приводит издание Nature Geoscience.

Как сообщается, за последнюю сотню лет «произошло беспрецедентное замедление Атлантической меридиональной циркуляции – системы океанических течений в Атлантике, оказывающей существенное влияние на глобальный климат».

Отмечается, что течение Гольфстрим, несущее теплые воды из тропиков к берегам Европы, сейчас слабее, чем когда-либо за последние тысячу лет.

Исследователи напоминают, что Атлантическая меридиональная циркуляция переносит до 25% тепла между атмосферой и океаном в Северном полушарии и отвечает за поддержание умеренного климата в Северо-Западной Европе.

Информируется: «Примерно в 1850 году океанические течения начали сокращаться, а с середины XX века последовало второе, еще более резкое ослабление».

В статье рассказывают: «В основе системы атлантических течений лежит конвекция, вызванная различиями в плотности морской воды: теплая и соленая вода движется с юга на север, где она охлаждается и, становясь таким образом более плотной и тяжелой, опускается в глубины океана, где возвращается обратно на юг».

По словам ученых, «глобальное потепление нарушает этот механизм: увеличение количества осадков и усиленное таяние ледникового щита Гренландии добавляют пресную воду в теплое течение Гольфстрим, что снижает его соленость, а, следовательно, и плотность: меньшее количество воды опускается на глубину, и поток ослабевает».

Климатологи говорят: «Гольфстрим работает как гигантская конвейерная лента, транспортирующая теплую поверхностную воду с экватора на север и отправляющая холодную низкосоленую глубинную воду обратно на юг. Он перемещает почти двадцать миллионов кубических метров воды в секунду. Это почти в сто больше, чем сток Амазонки».

Подчеркивается, что «дальнейшее ослабление может означать изменение климата в Европе: усиление жары и уменьшение количества осадков летом и учащение зимних экстремальных погодных явлений, связанных с приходом на континент атлантических штормов».

В тему: мы писали, что нынешнее таяние ледников ведет к климатическому хаосу.

Тэги: ученые, климат, мир, Гольфстрим

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