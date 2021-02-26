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Новости > Специалисты считают, что сборная Украины по футболу сильнее, чем команда России

Специалисты считают, что сборная Украины по футболу сильнее, чем команда России

Александр Панько
26.02.21 20:57
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Специалисты считают, что сборная Украины по футболу сильнее, чем команда России

Главное: Кто выиграет грядущий чемпионат Европы? Названы фавориты.

Детали: Чемпионат Европы по футболу, перенесенный с прошлого лета на будущее (11 июня – 11 июля), все ближе. Кого считают фаворитом?

Свой список опубликовали эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill.

Тамошние специалисты считают, что главными претендентами на победу в турнире являются Бельгия и Англия, на которые ставят 6 к 1. Также высок котируются команды Франции (6,5 к 1) и Германии (8,5 к 1).

Интересно, что шансы сборной Украины оцениваются выше, чем у команды России: 67 к 1 и 81 к 1 соответственно.

Чемпионат Европы

В тему: клуб лидера сборной Украины назвали главным фаворитом Лиги чемпионов.

Тэги: футбол, спорт, Чемпионат Европы по футболу, сборная Украины по футболу

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