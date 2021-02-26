Синоптики обещают, что начало весны порадует украинцев теплом

Главное: В Украину пришло тепло. На следующей неделе будет приятная погода.

Детали: В первые дни следующей недели, 1-3 марта, в Украине ожидается сухая и теплая погода. Такой прогноз дали в Гидрометцентры.

Синоптики обещают малооблачную погоду по всей территории страны.

При этом продолжится потепление: днем будет 4-12 тепла, а ночью от минус 4 до плюс 2 градусов.

В Киеве должно быть без осадков и в меру солнечно: днем обещают 7-9 тепла, а ночью от 1 мороза до 1 градуса тепла.

Карта погоды:

В тему: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в первый день весны.