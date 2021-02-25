В Киеве школьница выпала с восьмого этажа

Главное: В Киеве на улице Зодчих 12-летняя девочка выпала из окна высотки. Она была доставлена в больницу.

Детали: В Святошинском районе столицы произошел несчастный случай — ребенок выпал из окна высотки. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Как отметили в ведомстве, сообщение о ЧП поступило в ночь на 25 февраля. На улице Зодчих 12-летняя девочка выпала из окна квартиры на 8-м этаже.

Пострадавшая с многочисленными травмами была доставлена в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

С начала года было зафиксировано несколько падений несовершеннолетних с высоты. В ряде случаев подозревается попытка суицида.

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В последнее время в Украине снова заговорили о так называемых группах смерти после череды подростковых смертей.