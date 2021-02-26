Ученые поведали о вреде изюма

Главное: Чем вреден изюм? Поведали ученые.
Детали: Исследователи из Испанской федерации питания поведали о вреде изюма. Они привели свои доводы.
Так, ученые предупредили о том, что не стоит им злоупотреблять.
В их отчете сказано: «Полезные свойства изюма и винограда похожи, но, дело в том, что в процессе сушки питательные вещества фрукта становятся более концентрированными».
Информируется: «Увы, в процессе сушки изюм теряет некоторые витамины, такие как витамин. А вот остальные компоненты, например, сахар, становятся еще более концентрированными».
Подчеркивается: «Одно и то же количество изюма и свежего винограда сильно отличается по калорийности не в пользу первого».
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