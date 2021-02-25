Жертвами пожара в Одессе стали два человека

Главное: В Одессе горела квартира. Погибли два человека.
Детали: В ночь на четверг, 25 февраля, в Одессе на проспекте Небесной Сотни в пятиэтажном доме произошел пожар. О нем сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что пламя вспыхнуло в трехкомнатной квартире на втором этаже.
Площадь ЧП составила двадцать квадратных метров.
Увы, жертвами огня стали два человека (1934 и 1964 годов рождения).
Причиной пожара называют «неосторожное обращение с огнем».
В тему: на стройке многоэтажного дома в Одессе сгорел человек.