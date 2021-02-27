Коронавирус в Украине унес еще 135 жизней

Главное: Жертвами коронавируса в Украине стали еще 135 человек. Выявили еще 8 147 случаев заразы.

Детали: COVID-19 в Украине не сбавляет обороты. Данные на четверг, 25 февраля, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки выявили еще 8 147 случаев заразы. Госпитализировали 2 770 человек, а выздоровели 3 889 пациентов.

Провели 86 926 тестов: методом ПЦР – 36 670, методом ИФА – 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 496.

Наибольший прирост больных фиксировали в Ивано-Франковской (711) и Житомирской (711) областях. В Киеве выявили 652 новых случая коронавируса.

Жертвами болезни стали еще 135 человек. Всего скончались 25 596 людей.

С начала пандемии заразились 1 325 841 человек, а выздоровели 1 159 311 пациентов.

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