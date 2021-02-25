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Новости > Появились новые детали крушения президентского борта под Смоленском. Самолет Качинського был взорван

Появились новые детали крушения президентского борта под Смоленском. Самолет Качинського был взорван

Александр Панько
25.02.21 10:16
608
Появились новые детали крушения президентского борта под Смоленском. Самолет Качинського был взорван

Главное: Президентский борт Ту-154М, в результате крушения которого под Смоленском погиб Лех Качинський, был уничтожен в результате взрыва. К такому выводу пришла подкомиссия по повторному расследованию причин катастрофы самолета.

Детали: На обломках президентского самолета Ту-154М, который потерпел крушение под Смоленском в апреле 2010 года, были обнаружены следы взрывчатки. В результате этой катастрофы погиб президент Польши Лех Качиньский. Об этом заявил в Сейме экс-министр национальной обороны Польши и депутат Сейма Антоний Мацеревич, который возглавляет подкомиссию по повторному расследованию причин катастрофы самолета, передает WNP.

Он воздержался от заявлений относительно того, кто именно мог подложить взрывчатку, подчеркнув, что комиссия не имеет следственных полномочий, а установить причастных должна прокуратура.

«Главный тезис, а, точнее, правда, такая, что самолет был уничтожен в результате взрыва», — заявил Мацеревич.

Кроме того, комиссия планирует представить «важную информацию» относительно отчета по причинам катастрофы.

В тему: 10 апреля 2010 года самолет, на борту которого находился Президент Польши Лех Качиньский, его супруга и еще 132 человека, разбился неподалёку от военного аэропорта возле российского города Смоленск.

Сразу после трагедии семья Леха Качиньского заявила, что считает, что авиакатастрофа была подстроена Москвой.

После пяти лет следствия глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что авиакатастрофа действительно могла быть результатом заговора. В сентябре 2016 года подкомиссия по расследованию Смоленской катастрофы заявила о том, что имеет свидетельства манипулированияРоссией некоторыми данными, которые касаются трагедии.

15 ноября в Кракове состоялась эксгумация тела бывшего президента Польши Леха Качиньского, который погиб в авиакатастрофе весной 2010 года.

17 ноября стало известно, что ДНК-анализ подтвердил принадлежность останков погибшему главе государства.

18 ноября 2016 года в Вавельском замке в Кракове состоялось перезахоронение тел бывшего президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии.

3 апреля 2017 года прокуратура Польши выдвинула официальные обвинения в адрес российских диспетчеров в умышленном провоцировании смоленской авиакатастрофы с крушением Ту-154. «Уже собраны и добыты в ходе следствия доказательства, которые позволили прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров, а также третьего лица, находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей», — сказал заместитель генерального прокурора Польши Марек Пощенек.

11 апреля 2017 года польское следствие пришло к выводу, что на борту самолета Качиньского под Смоленском произошел взрыв.

В октябре 2017 года польская комиссия обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце самолета.

Тэги: общество, Лех Качиньский, самолет, авиакатастрофа, мир, Смоленск

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