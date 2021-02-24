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Новости > Харьковчанин на суде объяснил, зачем выстрелил в голову оппоненту, и попросил отпустить его домой

Харьковчанин на суде объяснил, зачем выстрелил в голову оппоненту, и попросил отпустить его домой

Александр Панько
24.02.21 21:16
507
Харьковчанин на суде объяснил, зачем выстрелил в голову оппоненту, и попросил отпустить его домой

Главное: Подозреваемый в совершении резонансного убийства в Харькове объяснил свои действия шоковым состоянием — якобы ему угрожала группа мужчин, которым он задолжал крупную сумму денег.

Детали: В среду, 24 февраля, Дзержинский районный суд Харькова избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 40-летнего мужчины на улице Отакара Яроша. Как сообщает канал ТРУХА в Telegram, в ходе судебного заседания подозреваемый попросил освободить его под домашний арест.

При этом выстрел в голову потерпевшему он объяснил шоковым состоянием из-за угрозы его жизни.

По данным правоохранителей, причиной конфликта стал в размере сумме $100 тысяч. Требовать его возврата вместе с кредитором приехали несколько мужчин. Во время общения между должником и его оппонентами возник спор, в результате которой подозреваемый достал пистолет и выстрелил в одного из мужчин.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Скриншот сообщения на канале ТРУХА в Telegram

В тему: 22 февраля 2021 года в переулке Отакара Яроша в Харькове мужчина выстрелил другому мужчине в голову. В результате полученного ранения пострадавший скончался на месте происшествия.

Тэги: суд, убийство, Харьков, пистолет, выстрел, криминал, мера пресечения, новости Украины

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