Харьковчанин на суде объяснил, зачем выстрелил в голову оппоненту, и попросил отпустить его домой

Главное: Подозреваемый в совершении резонансного убийства в Харькове объяснил свои действия шоковым состоянием — якобы ему угрожала группа мужчин, которым он задолжал крупную сумму денег.

Детали: В среду, 24 февраля, Дзержинский районный суд Харькова избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 40-летнего мужчины на улице Отакара Яроша. Как сообщает канал ТРУХА в Telegram, в ходе судебного заседания подозреваемый попросил освободить его под домашний арест.

При этом выстрел в голову потерпевшему он объяснил шоковым состоянием из-за угрозы его жизни.

По данным правоохранителей, причиной конфликта стал в размере сумме $100 тысяч. Требовать его возврата вместе с кредитором приехали несколько мужчин. Во время общения между должником и его оппонентами возник спор, в результате которой подозреваемый достал пистолет и выстрелил в одного из мужчин.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В тему: 22 февраля 2021 года в переулке Отакара Яроша в Харькове мужчина выстрелил другому мужчине в голову. В результате полученного ранения пострадавший скончался на месте происшествия.