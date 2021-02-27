«Шахтеру» неожиданно предрекли проблемы в домашнем матче против израильской команды

Главное: «Шахтер» сыграет ответный матч против «Маккаби» в Лиге Европы. Смогут ли «горняки» победить?

Детали: Сегодня, 25 февраля, донецкий «Шахтер» сыграет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Маккаби» (Тель-Авив). Поединок пройдет на НСК «Олимпийский» в Киеве.

Напомним, что первый матч в гостях «горняки» выиграли с комфортным счетом 2:0.

При этом эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill не обещают украинской команде легкой прогулки.

На победу «Шахтера» ставят 1,7 к 1, на ничью – 3,4 к 1, а на победу «Маккаби» – 5,4 к 1.

При этом самым вероятным исходом поединка называют ничью 1:1.

В то же время на проход в следующий раунд «горняков» ставят 1,02 к 1, а на общий успех израильской команды – 13 к 1.

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