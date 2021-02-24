Митрополит Антоний рассказал о молитве победителя, которую нужно знать наизусть

Главное: Молитва «Да воскреснет Бог» является ключом к познанию Бога и обладает чудодейственной силой, которая напрямую зависит от силы нашей веры.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Молитву „Да воскреснет Бог“ необходимо выучить наизусть, с ее помощью можно найти выход и спастись из любой сложной и тупиковой ситуации, ее нужно произносить и перед самым сном, поцеловав крест, носимый на груди, и оградив себя и постель крестным знамением», — отметил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний объяснил, что молитва является одним из действенных и сильных средств для самой главной победы в жизни верующего человека.

«Кто настоящий победитель? Христианин. Только христианин может одержать главную победу — победу над своими страхами и страстями. Выше побед нет. Все наши поступки, действия зависят напрямую от этих духовных побед», — подчеркнул владыка.

Он напомнил, что сила веры проверяется испытанием на риск, потому в молитве «Да воскреснет Бог» мы славословим, благодарим и просим Бога защитить от зла.

«Мы свидетельствуем, выражаем веру, что крестное знамение — сильнейшее оружие в борьбе со всяким злом. Перед крестным знамением не устоят ни бесы, ни демоны, ни всякая нечисть. Мы констатируем это. Все злое рассыпается в прах, тает как свеча, исчезает как мираж посредством силы святого Креста», — сказал митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что познание Бога лежит в укрощении страстей и исполнении Евангельских заповедей и пожелал «одержать главную победу на духовном фронте и стать настоящими победителями».

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