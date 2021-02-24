На Запорожье водитель автобуса в мороз высадил пятилетнюю девочку на пустой остановке

Главное: Ребенок в одиночестве прождал родителей примерно 40 минут. Они не смогли его забрать, поскольку воспитатель не сообщила, что детсад закрылся раньше.

Детали: В Запорожской области пятилетнюю девочку высадили из школьного автобуса в мороз на остановке на окраине населенного пункта. Ребенок один в ожидании родителей провел около часа. Соседка-школьница заметила ребенка и привела его домой, сообщает местное издание «Новый день».

Садик, который посещает пятилетняя девочка, находится в соседнем селе. Детсадовцев и школьников возят туда и обратно на школьном автобусе.

В этот раз детское учреждение окончило свою работу раньше. Воспитатель по какой-то причине не предупредила об этом родителей своей подопечной.

Ребенка привезли в населенный пункт и высадили на остановке, несмотря на то, что ее никто не встречал.

Сейчас проводится выяснение всех обстоятельств произошедшего.

В тему: В мае 2019 года сообщалось, что водитель маршрутки на полпути в Киев высадил в лесу сына погибшего воина АТО.