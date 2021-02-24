Как оказалось, киевские медики не горят желанием вакцинироваться от COVID-19

Главное: Киевские врачи не хотят вакцинироваться от COVID-19. Об этом заявили в мэрии.

Детали: Директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург посетовала, что многие столичные врачи не хотят вакцинироваться от коронавируса. Она привела цифры.

Чиновница говорит, что город получил 42,6 тысячи доз вакцины из партии, которую прислали из Индии.

Всего в Киеве сформировано пятнадцать мобильных бригад по иммунизации.

Она отметила: «Медики мобильных бригад прошли обучение на национальном уровне. Во-вторых, подготовлено 120 временных пунктов вакцинации в учреждениях здравоохранения и интернатах. Также подготовлено 120 дополнительных стационарных пунктов вакцинации от COVID-19 на базе ЦПМСД города».

В то же время в КГГА говорят: «Департамент здравоохранения верифицировали количество сотрудников, желающих вакцинироваться: примерно 30-50% выразили желание. Эта вакцинация проводится впервые, и понятно, что есть настороженность. Но после того, как начнется вакцинация, я думаю, они изменят свою точку зрения».

В тему: стало известно, кому в Украине вкололи первую вакцину от COVID-19.