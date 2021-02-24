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Новости > В Киеве заминировали несколько ТРЦ и одну гостиницу

В Киеве заминировали несколько ТРЦ и одну гостиницу

Александр Панько
24.02.21 14:14
168
В Киеве заминировали несколько ТРЦ и одну гостиницу

Главное: Сегодня в колл-центр СБУ поступило сообщение о минировании сразу нескольких зданий в Киеве. Из одного ТРЦ эвакуировали людей.

Детали: В Киеве поступило заявление о минировании ряда торгово-развлекательных центров и одной гостиницы. В одном из ТРЦ идет эвакуация, сообщает «Вартові Еспресо» в Facebook.

«В колл-центр СБУ поступило сообщение о заминировании нескольких ТРЦ в г. Киеве», — говорится в сообщении.

Специалисты проверяют на наличие взрывчатки такие ТРЦ:

— Lavina Mall,

— Dream Town,

— ArtMall,

— «Атмосфера»,

— «Караван»,

— «Блокбастер»,

— «Магеллан»,

— «Плаза»,

— «Глобус»,

— Gulliver.

Также сообщили о минировании отеля Интерконтиненталь, что в центре на Большой Житомирской, 2А.

Согласно информации Telegram-канала PavlovskyNews, на Оболони якобы из-за пожара эвакуируют людей из ТРЦ «Dream Town 2».

«Но есть также непроверенная информация о минировании. По громкоговорителю сообщают об эвакуации в связи с пожаром, но охранники заявили, что не знают, где мог возникнуть огонь», — говорится в сообщении.

При этом эвакуация была экстренной. К примеру, посетителям спортклуба даже не дали переодеться.

Работники «Каравана» сообщили, что ТРЦ «работает в штатном режиме».

В тему: Виюне 2019 года в Киеве «заминировали» все роддома, продуктовые супермаркеты и крупные ТРЦ.

Тэги: Киев, общество, происшествие, минирование, ТРЦ

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