В Киеве заминировали несколько ТРЦ и одну гостиницу

Главное: Сегодня в колл-центр СБУ поступило сообщение о минировании сразу нескольких зданий в Киеве. Из одного ТРЦ эвакуировали людей.
Детали: В Киеве поступило заявление о минировании ряда торгово-развлекательных центров и одной гостиницы. В одном из ТРЦ идет эвакуация, сообщает «Вартові Еспресо» в Facebook.
«В колл-центр СБУ поступило сообщение о заминировании нескольких ТРЦ в г. Киеве», — говорится в сообщении.
Специалисты проверяют на наличие взрывчатки такие ТРЦ:
— Lavina Mall,
— Dream Town,
— ArtMall,
— «Атмосфера»,
— «Караван»,
— «Блокбастер»,
— «Магеллан»,
— «Плаза»,
— «Глобус»,
— Gulliver.
Также сообщили о минировании отеля Интерконтиненталь, что в центре на Большой Житомирской, 2А.
Согласно информации Telegram-канала PavlovskyNews, на Оболони якобы из-за пожара эвакуируют людей из ТРЦ «Dream Town 2».
«Но есть также непроверенная информация о минировании. По громкоговорителю сообщают об эвакуации в связи с пожаром, но охранники заявили, что не знают, где мог возникнуть огонь», — говорится в сообщении.
При этом эвакуация была экстренной. К примеру, посетителям спортклуба даже не дали переодеться.
Работники «Каравана» сообщили, что ТРЦ «работает в штатном режиме».
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