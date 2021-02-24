Украинским пенсионерам преподнесли неприятный сюрприз

Главное: В Украине перенесли доплаты пенсионерам 75-80 лет. Решение приняло правительство.

Детали: Правительство решило перенести доплаты украинским пенсионерам 75-80 лет. Решение было принято в среду, 24 февраля.

Таким образом, Кабинет министров перенес ежемесячную выплату в четыреста гривен с июля на октябрь этого года.

Отмечается, что с 1 октября «лицам, которым исполнилось 75 лет до достижения 80-летнего возраста, у которых ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не достигает размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии 2020 года, ежемесячную компенсационную выплату в размере до 400 гривен в пределах указанного размера».

Предусматривается, что ежемесячная компенсационная выплата лицам, которые получают пенсию и достигли 75 лет до достижения 80-летнего возраста после 1 октября устанавливается и выплачивается с даты достижения ими указанного возраста.

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