Коронавирус продолжает «косить» ряды соперника «Динамо» в Лиге Европы

Главное: Еще два основных игрока бельгийского «Брюгге» получили положительные результаты тестов на коронавирус. Тренерский штаб команды опасается, как бы подобных случаев перед матчем с «Динамо» не стало еще больше.

Детали: Основной вратарь бельгийского «Брюгге» Симон Миньоле и полузащитник Шарль де Кетеларе получили позитивные результаты тестов на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба бельгийского клуба.

По информации клуба, оба игрока не имеют симптомов. Сегодня во второй половине дня будет проведен повторный тест, по результатам которого станет известно, сыграют ли они в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Динамо».

Обрабатывать тесты игроков доверено аккредитованной УЕФА лаборатории.

Руководство клуба надеется, что новых случаев заражения ковидом зафиксировано не будет, однако опасается того, что на ключевой поединок против «Динамо» может лишиться кого-то еще из футболистов.

Тем не менее, против «Динамо» в ближайший четверг точно не сыграют Ванакен, Денсвил, Митрович, Ланг и Ритс. Также не будет на своем привычном месте и главного тренера «Брюгге» Филиппа Клемана. Все они продолжают находиться на самоизоляции.

В тему: В первом матче из-за коронавируса «Брюгге» не досчитался нескольких основных игроков, а также дома остался тренерский штаб в полном составе.

Поединок в Киеве завершился вничью 1:1.