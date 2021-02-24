Для пользователей Telegram запустили полезную функцию

Главное: Telegram запускает полезную функцию. Сообщения можно будет удалять автоматически.

Детали: Мессенджер Telegram запускает важную функцию. Там поведали, в чем ее суть.

Теперь стартует возможность автоматического удаления сообщений в чатах. При этом в группах данную функцию могут запустить их администраторы.

Информируется: «Уже появилась возможность автоматического удаления сообщений в любых чатах, временные ссылки для приглашения в группы и каналы, а также виджеты для быстрого доступа к чатам с домашнего экрана телефона».

Подчеркивается, что само число участников в группах теперь не ограничено.

Сообщается о следующем: «Автоматическое удаление сообщений для всех участников доступно в любом чате: они исчезают через 24 часа или 7 дней после отправки. В группах и каналах включать автоматическое удаление сообщений смогут только администраторы».

В тему: мы писали, что Telegram получит полезное обновление.