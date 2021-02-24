На Хмельнитчине пьяный полицейский насмерть сбил женщину и скрылся

Главное: Сотрудник полиции, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом виде, совершил смертельное ДТП. Его довольно быстро задержали, из органов уволили.

Детали: В Хмельницкой области сотрудник полиции совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие, после чего скрылся с места аварии. Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook.

По его словам, полицейского удалось задержать спустя 40 минут после ДТП. Он был пьяным.

«В Хмельницком работник группы реагирования патрульной полиции сбил женщину. К сожалению, спасти ее не удалось. Водитель с места ДТП скрылся, но мы уже через 40 минут его задержали», — сообщил Клименко.

По словам главы Нацполиции, данный сотрудник уже уволен из органов. Материалы по данному делу будут переданы в Государственное бюро расследований.

В тему: В феврале минувшего года пьяный полицейский врезался на авто в пешеходов в Броварах.