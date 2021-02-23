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Новости > Предстоятель УПЦ призвал верующих оставаться верными Господу и Церкви

Предстоятель УПЦ призвал верующих оставаться верными Господу и Церкви

Александра Кудрявцева
23.02.21 19:05
552
Предстоятель УПЦ призвал верующих оставаться верными Господу и Церкви

Главное: Стремление быть верными Господу, а не политической идеологии, является залогом твердой позиции верующих Украинской Православной Церкви.

Детали: Об этом Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий заявил в своем обращении к участникам съезда общин захваченных храмов УПЦ, который состоялся 22 февраля в Киево-Печерской лавре, сообщает Центр информации УПЦ.

«В настоящее время, когда Церковь оказалась под ударом, когда на нее выливают потоки грязи и лжи, пытаются любой ценой Ее расколоть и ослабить, Ее сыновья и дочери смело демонстрируют свою благодарность и верность. Это и не удивительно, поскольку все знают, что предавать свою Мать нельзя. Только в истинной Церкви мы способны встретить Бога и получить Его благодать. Именно это стремление и является залогом твердой позиции наших верующих — не политика, не геополитика, не какая-то идеология, а исключительно желание быть верным Господу», — отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель напомнил, что за последние годы УПЦ столкнулась с такими серьезными испытаниями, как «захват храмов, незаконная перерегистрация приходов в юрисдикцию другой религиозной организации, физическое насилие по отношению к нашим верующим, запугивание и шантаж их семей».

«Сегодня очень много различных сил подталкивают нас к тому, чтобы мы пошли на компромисс со своей совестью и признали то, что только на словах связано с настоящей верой. Но может ли быть Бог там, где нарушаются каноны и поддерживается раскол? Могут ли совершаться Таинства в храмах, которые были отобраны силой, с пролитием крови, отчаянием и горем для многих людей? Пребывает ли Божья благодать там, где царит ложь, насилие и агрессия к своим ближним? Откровенные ответы на эти вопросы не только расставляют все на свои места, но и однозначно объясняют, почему верующие люди на фоне провокационных заявлений о новых „волнах“ так называемых переходов продолжают сохранять верность Господу и Его Святой Церкви», — подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Предстоятель поблагодарил верующих захваченных храмов и напомнил, что оставаясь верными Господу, самые большие угрозы и испытания не станут преградой на пути к спасению.

«Призываю вас твердо стоять за правду и ничего не бояться. Ведь все находится в руках Божьих, и если мы останемся верными Господу, то все обязательно образуется. Самое главное — сохранять душевный покой и любовь друг к другу», — заключил Блаженнейший.

В тему: Защищая свои права и храмы, мы защищаем будущее Православной веры — Митрополит Антоний.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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